Alanya eriyor

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki mücadelenin 22. dakikasında Hodzic'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya da çarparak ağlara gidince Kasımpaşa öne geçti: 0-1. Ardından 24. dakikada Haddadi'nin Bareiro'ya müdahalesinin ardından hakem VAR'dan yaptığı incelemeyle kırmızı kart çıkardı. 10 kişi kalan konuk ekip, 33'te farkı ikiye çıkarttı. Thelin'in ara pasıyla savunmanın arkasına çok iyi sarkan Yusuf ceza sahası içinde dar alanda şutunu ağlara gönderdi: 0-2. Alanya ilk yarının son anlarında penaltı kazandı.



EVİNDE İLK KEZ YENİLDİ

37'DE Bareiro, Ramazan'ın müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas devrenin skorunu belirledi: 1-2. 60'ta ceza sahası dışında topla buluşan Hodzic'in şutu kale direğinden dışarı gitti. 81'de sağ çaprazdaki Bakasetas'ın yerden sert şutu yandan auta çıktı. 87'de Alanyaspor'da ceza sahasının hemen dışındaki Babacar vuruşunu yaptı ancak top farkla auta çıktı. 2-1'lik zaferle ayrılan Paşa, 22 puana yükseldi. Evinde ilk kez yenilen ve son 6 maçta bir kez kazanan Alanya ise 30 puanda kaldı.



Alanya deplasmanında Armin Hodzic ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle kazanan Kasımpaşa, ligde tam 4 maç sonra galibyete ulmaştı. Ekim ayında Macar ekibi Fehervar'dan transfer edilen Hodzic, ligdeki 5'inci golünü attı. Yusuf ise 4 gole ulaştı.



Alanyaspor teknik sorumlusu Semih Tokatlı maçın ardından konuştu. Rakibi açamadıklarını vurgulayan Tokatlı, "Açamadığınız zaman rakibin direnci yükselir. Zaman oynamak adet haline geldi. Bu olunca motivasyonunuz düşüyor. Oyun sistemi üzerine daha fazla çalışmalıyız bu oyunu sürdüreceğiz" dedi.





Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa galibiyeti değerlendirdi. 'Haddimizi bilerek oynadık' diyen tecrübeli hoca, "Çok eksiğimiz vardı. Kırmızı kart da hesaplarımızı değiştirdi. 10 kişi kalıp da oyunu bırakmamak önemliydi. Devrede oyuncularımıza '1 kişi eksik değiliz, 1 kişi fazlayız' dedim." ifadelerini kullandı.