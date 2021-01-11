Alanyaspor - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı maç öncesi ev sahibi 30 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk Kasımpaşa ise 19 puanla 16. sırada.
Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Evren, Hadadi, Aytaç, Sadıku, Yusuf, Varga, Thelin, Hodzic