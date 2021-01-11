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'in 18. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında sahasında 'yı konuk ediyor. İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı maç öncesi ev sahibi 30 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk Kasımpaşa ise 19 puanla 16. sırada. Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:57
Alanyaspor - Kasımpaşa | CANLI

'in 18. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında sahasında 'yı konuk ediyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı maç öncesi ev sahibi 30 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk Kasımpaşa ise 19 puanla 16. sırada.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...



İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, , Fatih, , Moubandje, , Salih, , , , Babacar

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, , , , , Sadıku, Yusuf, , , Hodzic

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