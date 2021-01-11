Alanyaspor - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı maç öncesi ev sahibi 30 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk Kasımpaşa ise 19 puanla 16. sırada.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...





İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Evren, Hadadi, Aytaç, Sadıku, Yusuf, Varga, Thelin, Hodzic