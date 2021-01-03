Fişek Alanya!

AVERAJLA LİDER
80. dakikada Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 83'te ağ kanattan gelişen atakta Fatih Aksoy, topu Tayfur Bingöl'e çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 3-0. Ligde 3 maç sonra yeniden galibiyetle tanışan Alanyaspor, puanının 30'a yükseltti. Akdeniz ekibi Galatasaray'ın da takılmasıyla averajla zirveye yükseldi.
ÇAĞDAŞ HOCA DEVLERE YENİLMİYOR
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yine güçlü bir rakibi mağlup etmeyi başardı. İlk zorlu karşılaşmasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yıkan Alanya evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş'ı da konuk ettiği müsabakada 2-1'le geçen Akdeniz temsilcisi, Başakşehir'i de mağlup etti. Genç hoca şimdi 7 Ocak'ta Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe maçına gözünü dikti