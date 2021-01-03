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Fişek Alanya!

Evinde ağırladığı son şampiyon ’i Bareiro, Moubandje ve Tayfur’un golleriyle mağlup eden , liderlik koltuğunu geri aldı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 23:19 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
Fişek Alanya!
Süper Lig'in iki güçlü ekibinin karşılaşmasında kazanan güzel oyun ve farklı sonuçla oldu. 'i konuk eden turuncu-yeşilliler maça hızlı başladı. 19'da sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında, kaleci Volkan Babacan topu uzaklaştırmak isterken sektirdi. Bareiro boşta kalan meşin yuvarlağı röveşata ile ağlarla buluştu: 1-0. 27. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hızlı gelişen atakta orta alandan gelen pasla sağ kanatta topla buluşan Juanfran, son çizgiye inip meşin yuvarlağı içeriye ortaladı. Arka tarafta topa gelişine vuran Moubandje farkı ikiye çıkardı: 2-0


AVERAJLA LİDER
80. dakikada Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 83'te ağ kanattan gelişen atakta Fatih Aksoy, topu Tayfur Bingöl'e çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 3-0. Ligde 3 maç sonra yeniden galibiyetle tanışan Alanyaspor, puanının 30'a yükseltti. Akdeniz ekibi Galatasaray'ın da takılmasıyla averajla zirveye yükseldi.

ÇAĞDAŞ HOCA DEVLERE YENİLMİYOR
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yine güçlü bir rakibi mağlup etmeyi başardı. İlk zorlu karşılaşmasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yıkan Alanya evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş'ı da konuk ettiği müsabakada 2-1'le geçen Akdeniz temsilcisi, Başakşehir'i de mağlup etti. Genç hoca şimdi 7 Ocak'ta Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe maçına gözünü dikti

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