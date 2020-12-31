Haberler Alanyaspor Alanyaspor Hasan’ı kaptı

Hasan’ı kaptı

Sezonun flaş takımı , ile yollarını ayıran Hasan Hüseyin Acar ile her konuda anlaşma sağladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:01 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Alanyaspor Hasan’ı kaptı

Güney ekibi, ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 26 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllığına el sıkıştı. İsmi 'la anılan Hasan'ın Çağdaş Atan'la da dün bir araya gelip, mini bir toplantı yaptığı öğrenildi.

SON DAKİKA