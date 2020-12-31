Alanyaspor Hasan’ı kaptı

Güney ekibi, Kayserispor ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 26 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllığına el sıkıştı. İsmi Galatasaray'la anılan Hasan'ın Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'la da dün bir araya gelip, mini bir toplantı yaptığı öğrenildi.