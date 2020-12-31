Güney ekibi, Kayserispor ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 26 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllığına el sıkıştı. İsmi Galatasaray'la anılan Hasan'ın Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'la da dün bir araya gelip, mini bir toplantı yaptığı öğrenildi.
Alanyaspor Hasan’ı kaptı
Sezonun flaş takımı Alanyaspor, Kayserispor ile yollarını ayıran Hasan Hüseyin Acar ile her konuda anlaşma sağladı.
Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:01 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50