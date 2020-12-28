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haftalar sonra liderliği kaptırdı

Sezona iyi bir giriş yapan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan Aytemiz , düşüşünü deplasmanında da sürdürdü. Turuncu-yeşilliler, ligde çıktığı son 4 deplasman maçından da mağlup ayrılarak haftalar sonra liderliği kaybetti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:48
Alanyaspor haftalar sonra liderliği kaptırdı

'de ilk 9 maçını namağlup tamamlayan ve uzun süre zirvenin sahibi olan , son haftalarda yaşadığı düşüşü 'te de devam ettirdi. Deplasmanda dün Gaziantep FK ile karşılaşan turuncu-yeşilli ekip, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Uzun süredir zirveyi elinde bulunduran temsilcisi, bu mağlubiyetle liderliği en yakın rakibi 'a kaptırdı. Ligde Galatasaray 29 puanla birinciliğe yükselirken, Alanyaspor ise 27 puanla 2. sıraya geriledi.

ARALIK AYI BOYUNCA TEK GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ KARŞISINDA
Ligin ilk haftalarında deplasman müsabakalarına iyi hazırlanan Alanyaspor, bu grafiğini sürdüremedi. Son 4 dış saha maçında , , Denizlispor ve Gaziantep FK mağlubiyetleri alan turuncu yeşilliler, aralık ayı boyunca tek galibiyetini karşısında elde etti.

A.Alanyaspor, 2 Aralık Cumartesi 'i konuk edecek. Alanya temsilcisi, bir sonraki deplasman maçında ise 'nin konuğu olacak.

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