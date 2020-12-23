Son dakika: Alanyaspor'da Georgios Tzavellas'ın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı

Süper Lig'in ilk 13 haftasında topladığı 26 puanla liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, iç transferde flaş bir hamle yaparak tecrübeli futbolcusu Georgios Tzavellas ile nikah tazeledi.

Kulüp tesislerinde Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törende, Yunan stoperle 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 33 yaşındaki futbolcu 2023 yılına kadar Alanyaspor forması giyecek.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Tzavellas kulübümüze geldiği günden bu yana çok ciddi anlamda katkılar sağladı. Kişiliğiyle, takımı ve arkadaşlarını sahiplenme noktasında kendisine yakışan şekilde elinden geleni yaptı. Tüm bu özverili çalışmalarından dolayı kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmesi de hayırlı olsun. Daha yapacağımız çok iş var. Tzavellas artık kulübümüzün bir evladıdır. Gerçek bir Alanyalı oldu. O şekilde hareket ediyor. İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

"ALANYA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Tzavellas ise, "Başkan beye çok teşekkür etmek istiyorum. Sözleşme yenileme konusunda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kulüpte gerçekten çok mutluyum. Geldiğim ilk günden beri herkesin desteğini hissettim. Artık çok farklı bir noktadayız. Geldiğim günden beri çok şey değişti. Alanyaspor artık ligde üst sıralara oynayan bir takım. Bunda herkesin bir emeği var. Başkanımızın da dediği gibi bundan sonra da yakalayacağımız başarılar var. Her şeyden önce bizler birer insanız. Alanya'da ailemle birlikte yaşıyorum. Sevgi ve saygı görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.