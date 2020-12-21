Lidere darbe

Süper Lig'de bu hafta zirvede kayıp modasına, lider Alanyaspor da uydu. Teknik direktör Yalçın Koşukavak'la ilk maçına çıkan ligde sonuncu sıradaki Denizlispor, Akdeniz temsilcisini Rodallega'nın golüyle 1-0 yendi. Horoz'lar 9'da Mesanovic'in kaleciden dönen vuruşunu tamamlayan Rodallega'yla öne geçti: 1-0. Lider Alanya, erken golün şokunu ilk yarı boyunca üstünden atamadı ve devre 1-0 Denizli'nin üstünlüğüyle sona erdi.



20 DAKİKA 10 KİŞİ DİRENDİ

Alanya, 2. devrede kaleci Cenk'e takıldı. 7 kurtarış yapan tecrübeli eldiven, lidere geçit vermedi. Sagal'la bir topu da direkten dönen Ege ekibi, 71'de Murawski'nin de atılmasıyla 10 kişi tamamladığı maçtan galip ayrılıp, bu sezon evinde ilk kez kazandı. Alanyaspor ise deplasmanda üst üste 3. yenilgisini aldı.



Denizlispor'un golcüsü Rodallega, Alanya maçını da boş geçmedi. Kolombiyalı santrfor, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Kasımpaşa'dan sonra lider Alanya'yı da avlayarak son 4 maçta 3 kez ağları havalandırmayı başardı.



KOŞUKAVAK 3 PUANLA BAŞLADI

Denizlispor ile ilk maçına çıkan Yalçın Koşukavak, Alanya galibiyetiyle süper siftah yaptı. Oyuncularının 3 günlük sürede kendisine inandığını vurgulayan Koşukavak, "Düşündüğüm senaryoyu sahada gerçekleştirdiler" diye konuştu.

KALEYE İLK GELEN TOP GOL OLDU

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, şanssızlıktan yakındı. Atan, "650 pasa, 153 pas sayısı var. Sadece gol üretemedik. Bir tek sebebi bu. Bazı maçlarda ne yaparsanız yapın olmuyor. Kalenize gelen bir top gol oluyor" dedi.