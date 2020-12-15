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'de mucizesi! 1.5 milyon euro bonservisle...

'in 12. haftasında 'ı mağlup ederek liderlik serüvenini sürdüren Aytemiz 'un siyah-beyazlı takım karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'e yalnızca 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:27 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 00:56
Süper Lig'de Alanyaspor mucizesi! 1.5 milyon euro bonservisle...

'de 26 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan küçük çaplı bir mucizeye imza atmış durumda!

22 gol ile ligin en golcü ve yediği 7 golle de en az gol yiyen takımı olmayı da başaran temsilcisinin önündeki 11'inin sadece 1.5 milyon Euro'luk bonservis ödemesiyle kurulduğu görülüyor.

Takvim'in haberine göre; Bakasetas, Siopis ve Davidson için 500'er bin Euro bonservis ödenmiş. Diğer 8 oyuncu ise sıfır bedelle takıma katıldılar.

YÖNETİM TRANSFERDE DESTAN YAZIYOR!

Alanyaspor yönetimi en az maliyetle ligin zirvesine oynayan bir takım kurulabileceğini yaptığı doğru transferlerle uygulamalı olarak göstermiş durumda.

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