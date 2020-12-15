Süper Lig'de Alanyaspor mucizesi! 1.5 milyon euro bonservisle...

Süper Lig'de 26 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor küçük çaplı bir mucizeye imza atmış durumda!

22 gol ile ligin en golcü ve yediği 7 golle de en az gol yiyen takımı olmayı da başaran Akdeniz temsilcisinin Beşiktaş önündeki 11'inin sadece 1.5 milyon Euro'luk bonservis ödemesiyle kurulduğu görülüyor.

Takvim'in haberine göre; Bakasetas, Siopis ve Davidson için 500'er bin Euro bonservis ödenmiş. Diğer 8 oyuncu ise sıfır bedelle takıma katıldılar.

YÖNETİM TRANSFERDE DESTAN YAZIYOR!

Alanyaspor yönetimi en az maliyetle ligin zirvesine oynayan bir takım kurulabileceğini yaptığı doğru transferlerle uygulamalı olarak göstermiş durumda.