Bakasetas'ın gecesi

İlk golde penaltıdan ağları havalandıran Yunan yıldız, ikincisinde Tayfur'un sol kanattan ceza sahasına getirdiği topta düzgün bir vuruşla Utku'yu bir kez daha mağlup etti. Bakasetas'ın frikikten çektiği müthiş bir şutunda ise top çataldan geri döndü. Yunan maestro, Süper Lig'de bu sezon 12 maçta 4 gol+2 asiste ulaştı. Bakasetas geçen sezonu da 14 gol ve 8 asistle tamamlamıştı. Yaz transfer döneminde 3 büyükler ile adı anılan 27 yaşındaki oyuncunun, Aytemiz Alanyaspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.