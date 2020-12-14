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Bakasetas'ın gecesi

’ı yıkan Yunan yıldız, ’u sırtlamaya devam ediyor. ekibinin galibiyetine Anastasios Bakasetas imza attı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 22:32 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Bakasetas'ın gecesi

İlk golde penaltıdan ağları havalandıran Yunan yıldız, ikincisinde Tayfur'un sol kanattan ceza sahasına getirdiği topta düzgün bir vuruşla Utku'yu bir kez daha mağlup etti. Bakasetas'ın frikikten çektiği müthiş bir şutunda ise top çataldan geri döndü. Yunan maestro, 'de bu sezon 12 maçta 4 gol+2 asiste ulaştı. Bakasetas geçen sezonu da 14 gol ve 8 asistle tamamlamıştı. Yaz transfer döneminde 3 büyükler ile adı anılan 27 yaşındaki oyuncunun, Aytemiz ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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