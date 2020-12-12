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Bu işte bir iş VAR!

Alanyaspor, yenildiği maçında VAR hakemi olan Karaoğlan’ın maçına atanmasına isyan etti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:37 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Bu işte bir iş VAR!
Alanya'da yönetici Metin Fahri , maçına yönelik hakem tepkisinde bulundu. Özçelik özetle şunları söyledi: "Hafta içi onlarca hakem arasından Beşiktaş maçımızı yönetecek Atilla Karaoğlan'ın maçında VAR hakemi atanmasına da bir anlam veremedik. İnşallah bu tür yönetimler son bulur. Hakemler korkusuzca , Anadolu takımı ayrımı yapmadan maçlar yönetirler."
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