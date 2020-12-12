Bu işte bir iş VAR!

Lider Alanyaspor, yenildiği Göztepe maçında VAR hakemi olan Karaoğlan’ın Beşiktaş maçına atanmasına isyan etti.
Alanyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 21:37Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Lider Alanya'da yönetici Metin Fahri Özçelik, Beşiktaş maçına yönelik hakem tepkisinde bulundu. Özçelik özetle şunları söyledi: "Hafta içi onlarca hakem arasından Beşiktaş maçımızı yönetecek Atilla Karaoğlan'ın Göztepe maçında VAR hakemi atanmasına da bir anlam veremedik. İnşallah bu tür yönetimler son bulur. Hakemler korkusuzca İstanbul, Anadolu takımı ayrımı yapmadan maçlar yönetirler."