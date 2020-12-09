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Lider sahnede

nedeniyle ertelenen maçta lider , ’ye konuk olacak. Turuncu-yeşilliler rakipleriyle arayı açmayı, sarı-kırmızılılar ise kapatmayı istiyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 22:36 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Lider sahnede

'de ve pandemi nedeniyle ertelenen iki maç bugün 19.30'da oynanacak. Topladığı 23 puanla zirvede yer alan Alanya, ligin güçlü ekiplerinden 'ye konuk olacak. Turuncu-yeşilliler galip gelerek rakipleriyle farkı açmanın hesaplarını yapıyor. Alanya'da Ceyhun ile Francois Moubandje sakat olduğu için yok. Efecan Karaca ise koronavirüs nedeniyle oynamayacak. maçında kırmızı kart gören teknik direktör Çağdaş Atan da kulübede yer alamayacak.

GÖZ-GÖZ'DE 2 EKSİK

Son 5 haftada yenilgisi bulunmayan Göztepe, 15 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Cumartesi günü 'yi konuk eden ve 86'da Soner'in golüyle 1 puanı kurtaran sarı-kırmızılılar, lideri yenerek puan farkını eritmeyi hedefliyor. ekibinde cezalı Yalçın Kayan ile sakatlığı bulunan Lamine Gassama bu maçta takımını yalnız bırakacak. Ligde daha önce 6 kez karşılaşan iki takımdan Göztepe 2, Alanya 1 galibiyet aldı. Göztepe 11 gol atarken, Alanya 10 kez fileleri sarstı.

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