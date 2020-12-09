Lider sahnede

Süper Lig'de deprem ve pandemi nedeniyle ertelenen iki maç bugün 19.30'da oynanacak. Topladığı 23 puanla zirvede yer alan Alanya, ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'ye konuk olacak. Turuncu-yeşilliler galip gelerek rakipleriyle farkı açmanın hesaplarını yapıyor. Alanya'da Ceyhun ile Francois Moubandje sakat olduğu için yok. Efecan Karaca ise koronavirüs nedeniyle oynamayacak. Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören teknik direktör Çağdaş Atan da kulübede yer alamayacak.

GÖZ-GÖZ'DE 2 EKSİK

Son 5 haftada yenilgisi bulunmayan Göztepe, 15 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Cumartesi günü Kayseri'yi konuk eden ve 86'da Soner'in golüyle 1 puanı kurtaran sarı-kırmızılılar, lideri yenerek puan farkını eritmeyi hedefliyor. İzmir ekibinde cezalı Yalçın Kayan ile sakatlığı bulunan Lamine Gassama bu maçta takımını yalnız bırakacak. Ligde daha önce 6 kez karşılaşan iki takımdan Göztepe 2, Alanya 1 galibiyet aldı. Göztepe 11 gol atarken, Alanya 10 kez fileleri sarstı.