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Telafi Göz-Göz'le

ekibi, yenilgisini ’yle erteleme maçında telafi edecek. , “Bu kaybın telafisini ’de yapacağız” diyerek takımını motive ediyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:52 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Telafi Göz-Göz'le

Süper Lig'de 11 hafta sonra 'ne yenilerek namağlup unvanını kaybeden lider , bu mağlubiyetin telafisini maçıyla yapacak. 90 dakikası oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada kalesinde 2 gol gören Alanyaspor, Bakasetas'ın attığı penaltı golü rakibinden puan almasına yetmedi. Bakasetas ayrıca bir de penaltı atışından yararlanamadı. Bu yenilgiye takılmamaları gerektiğini oyuncularına belirten , 'deki deprem felaketi nedeniyle ertelenen ve yarın oynanacak Göztepe karşılaşmasını işaret etti.

FİKSTÜRÜ AZ HASARLA AŞACAĞIZ
Teknik direktör Çağdaş Atan da takımını Göztepe maçına hazırlıyor. Genç hocanın, "Telafiyi İzmir'de yapacağız. Önümüzdeki yoğun fikstürü az hasarla atlatıp hedefimize ulaşacağız. Alanyaspor'u bu noktaya siz getirdiniz, tarihe geçecek başarıları yine siz kazandıracaksınız" şeklinde takımı motive etmeye çalıştığı öğrenilirken, futbolcular da İzmir'de puan sözü verdi.

DEPREMZEDELERE TAM DESTEK
Lider Alanyaspor, İzmir'deki depremzedelere destek için Göztepe'nin başlattığı "Birlikte Aşacağız" yardım kampanyasında taraftarlarına çağrıda bulundu. Taraftarlardan, seyircisiz oynanacak karşılaşmada 35 TL'den satışa sunulan destek biletlerinden satın almaları istendi.

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