Telafi Göz-Göz'le

Süper Lig'de 11 hafta sonra Gençlerbirliği'ne yenilerek namağlup unvanını kaybeden lider Alanyaspor, bu mağlubiyetin telafisini Göztepe maçıyla yapacak. 90 dakikası oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada kalesinde 2 gol gören Alanyaspor, Bakasetas'ın attığı penaltı golü rakibinden puan almasına yetmedi. Bakasetas ayrıca bir de penaltı atışından yararlanamadı. Bu yenilgiye takılmamaları gerektiğini oyuncularına belirten teknik direktör Çağdaş Atan, İzmir'deki deprem felaketi nedeniyle ertelenen ve yarın oynanacak Göztepe karşılaşmasını işaret etti.



FİKSTÜRÜ AZ HASARLA AŞACAĞIZ

Teknik direktör Çağdaş Atan da takımını Göztepe maçına hazırlıyor. Genç hocanın, "Telafiyi İzmir'de yapacağız. Önümüzdeki yoğun fikstürü az hasarla atlatıp hedefimize ulaşacağız. Alanyaspor'u bu noktaya siz getirdiniz, tarihe geçecek başarıları yine siz kazandıracaksınız" şeklinde takımı motive etmeye çalıştığı öğrenilirken, futbolcular da İzmir'de puan sözü verdi.



DEPREMZEDELERE TAM DESTEK

Lider Alanyaspor, İzmir'deki depremzedelere destek için Göztepe'nin başlattığı "Birlikte Aşacağız" yardım kampanyasında taraftarlarına çağrıda bulundu. Taraftarlardan, seyircisiz oynanacak karşılaşmada 35 TL'den satışa sunulan destek biletlerinden satın almaları istendi.