Yıldızlar sahne aldı

Jahovic'in ligde bu sezon ilk kez gol attığı maçta Antalyaspor, Ankaragücü'nü yendi. Kırmızı-beyazlılar, Ersun Yanal yönetiminde ilk lig maçını kazandı. Kırmızı-beyazlılara 3 puanı getiren golü, Podolski'nin klas asistinde 45+3'te kaydeden Makedon santrfor, ligde son golünü geçen sezon yine A.Gücü ağlarına bırakmıştı. 24. dakikada hakem Halil Umut Meler, Eren Albayrak'a gösterdiği kırmızı ve çaldığı penaltı düdüğünün ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. İzledikten sonra kartı ve başkent ekibi lehine verdiği penaltıyı iptal etti. İkinci yarıda skoru koruyan Akdeniz ekibi, Yanal yönetiminde 3. lig maçında ilk galibiyetini aldı ve 7 maç sonra 3 puanla tanıştı. Galibiyet alamayan tek takım olan sarı-lacivertliler ise 2 puanla haftayı yine son sırada kapattı.

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Antalyaspor, 3. haftada 28 Eylül'de konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 yendiği mücadeleden 69 gün sonra ligde 7 maç galibiyete hasret kaldı.

ERSUN YANAL: ÖZGÜVEN KAZANDIK

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 7 maç sonra alınan galibiyetin önemine değindi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bugün sadece maç kazanmadık. Özgüven kazandık. Bu takım rekabeti oluşturduğu bir kadroyu gençlerle bütünleştirince çok daha iyi bir Antalyaspor izleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

DALCI: FİNALİ YAPAMADIK

Fuat Çapa'nın yerine kimseyle anlaşamayan Ankaragücü, takımın eski antrenörlerinden Mustafa Dalcı'yla maça çıktı. Dalcı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Tek amacımız kazanmaktı. Oyunun aşağı yukarı bütün bölümünde baskındık. 2 ve 3. bölgede olumlu işler yaptık ama finali yapamadık" şeklinde konuştu.