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Alanya kasırgası

’yı da yenip maç eksiğine rağmen koltuğu bırakmayan ekibi, ’nın 5 büyük liginde, İspanyol devi A.Madrid’in ardından 3 golle en az gol yiyen 2. Takım oldu

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 06:50
Alanya kasırgası
Süper Lig'de kasırgası dinmiyor. Geçen sezon Erol Bulut'la yakaladığı çıkışı bu sezon 'la üzerine daha da katarak sürdüren turuncuyeşilliler, engelini de 1-0'la aşarak, kulüp tarihinde ilk sırada tamamladığı hafta sayısını 14'e çıkarttı. Ligde 5. sezonunu geçiren temsilcisi, 10 karşılaşma yapan G.Saray ile F.Bahçe'nin 3, kendisi gibi 9 maçı bulunan 'ın ise 7 puan önünde tek namağlup takım olarak zirveye damga vurdu. Alanyaspor, 'nın 5 büyük liginde, A.Madrid'in ardından 3 golle en az gol yiyen 2. takım olmayı da başardı. galibiyeti ile sahasındaki yenilmezlik serisinde yeni rekorun eşiğine geldi. 2018-19'da en uzun iç saha yenilmezlik serisine (9 maç) son veren Konya'ya aynı şansı tanımadı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri 12. haftada Beşiktaş karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkarıp ve kulüp tarihinin yeni rekorunu kırmanın peşinde.
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