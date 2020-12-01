Alanya kasırgası

Konya’yı da yenip maç eksiğine rağmen koltuğu bırakmayan Akdeniz ekibi, Avrupa’nın 5 büyük liginde, İspanyol devi A.Madrid’in ardından 3 golle en az gol yiyen 2. Takım oldu
Alanyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:43Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 06:50
SüperLig'de Alanyaspor kasırgası dinmiyor. Geçen sezon Erol Bulut'la yakaladığı çıkışı bu sezon Çağdaş Atan'la üzerine daha da katarak sürdüren turuncuyeşilliler, Konyaspor engelini de 1-0'la aşarak, kulüp tarihinde ilk sırada tamamladığı hafta sayısını 14'e çıkarttı. Ligde 5. sezonunu geçiren Akdeniz temsilcisi, 10 karşılaşma yapan G.Saray ile F.Bahçe'nin 3, kendisi gibi 9 maçı bulunan Beşiktaş'ın ise 7 puan önünde tek namağlup takım olarak zirveye damga vurdu. Alanyaspor, Avrupa'nın 5 büyük liginde, A.Madrid'in ardından 3 golle en az gol yiyen 2. takım olmayı da başardı. Konya galibiyeti ile sahasındaki yenilmezlik serisinde yeni rekorun eşiğine geldi. 2018-19'da en uzun iç saha yenilmezlik serisine (9 maç) son veren Konya'ya aynı şansı tanımadı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri 12. haftada Beşiktaş karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkarıp ve kulüp tarihinin yeni rekorunu kırmanın peşinde.