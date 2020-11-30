Zirvenin efendisi

Süper Lig'de 10. haftanın da lideri Alanyaspor oldu. Akdeniz temsilcisi, konuk ettiği ligin formda ekiplerinden Konyaspor'u da 1-0 mağlup ederek zirveyi bırakmadı. Maça hızlı başlayan turuncu-yeşilliler, 10'da Bakasetas, 24'te de Davidson'la gol fırsatlarından yararlanamadı. Konyaspor, 36'da Skubic'in ortasına son anda ayak koyan Caulker'la öne geçme şansını kullanamadı. Hemen 1 dakika sonrasında ise ev sahibi Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topla buluşan Efecan Karaca'nın ara pasında Babacar, kaleci Eray'la karşı karşıya kaldı. Senegalli santrforun şık aşırtma vuruşunda, top filelerle buluştu ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi: 1-0. 27 yaşındaki yıldız golcü de Süper Lig'de 3. kez ağları havalandırmayı başardı.



KALESİNİ KAPATTI

İkinci yarıda da skoru garanti altına almaya çalışan lider Alanyaspor, Salih ve Bareiro'yla yakaladığı gol pozisyonlarında başarılı olamadı. Yeşil-beyazlılar da Alanya savunmasını aşmakta oldukça zorlandı ve karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Çağdaş Atan'ın öğrencileri üst üste 2. kez galibiyet sevinicini yaşayıp namağlup liderliğini sürdürürken, 3'le Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olma unvanını da bırakmadı. Konya ise üst üste 2 galibiyetin ardından mağlubiyetle tanışıp, taraftarlarını üzdü.



Alanya, Lig'de ve 5 büyük ligde en az gol yiyen takımlar arasında 2. sırada adını yazdırmayı başardı. Akdeniz ekibi, 2 gol yiyen İspanyol devi A.Madrid'in ardından geldi.