Aytemiz Alanyaspor 3 pozitif vaka açıkladı

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, maç öncesi gelen corona virüsü haberiyle sarsıldı.

Akdeniz temsilcisi yaptığı açıklamada 3 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."