Haberler Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor 3 pozitif vaka açıkladı

3 pozitif vaka açıkladı

ekiplerinden 3 pozitif vaka açıkladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:52 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:11
Aytemiz Alanyaspor 3 pozitif vaka açıkladı

'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak , maç öncesi gelen corona virüsü haberiyle sarsıldı.

Akdeniz temsilcisi yaptığı açıklamada 3 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."

BİZE ULAŞIN