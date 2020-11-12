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maçı öncesi eksik çalıştı!

Aytemiz , 'in 9. haftasında Fraport deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarına çağırılan 5 oyuncu katılmadı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 08:42 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:32
Alanyaspor Antalyaspor maçı öncesi eksik çalıştı!

Aytemiz , 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport maçı hazırlıklarına ülkelerinin kadrolarında yer alan 5 oyuncusundan yoksun başladı.

Spor Toto 'in 9. haftasında temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, çalışmalarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan tesislerinde başladı. Milli takımlarda olan Bakasetas, Tzavellas, Siopis, Berkan İsmail ve Efecan katılmadığı antrenmanda diğer futbolcular eksiksiz olarak katıldı.

Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan turuncu-yeşilliler, antrenmanın son bölümünde ise dar alanda üçlü turnuva yaparak idmanı tamamladı. Babacar ise takımdan ayrı koşu yaptı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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