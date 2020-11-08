Caulker'dan bir rakibe bir kendine

Caulker önce Alanyaspor’u öne geçirdi 10 dakika sonra kendi kalesine gol attı.
Alanyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:51Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Alanyaspor ile Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti, 2 golü de Akdeniz ekibinin savunma oyuncusu Steven Caulker kaydetti. 49. dakikada Bakasetas'ın ortasında güzel bir kafa vuruşuyla Uğurcan Çakır'ı çaresiz bıraktı. Aynı Caulker 10 dakika sonra Serkan Asan'ın kestiği topta meşin yuvarlağı bu defa kendi ağlarına gönderdi. İngiliz futbolcu Ocak 2019'da Dorukhan Toköz'den bu yana bir Süper Lig maçında hem rakip fileleri hem de kendi ağlarını havalandıran ilk futbolcu oldu.