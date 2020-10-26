Alanyaspor destanı!

Alanyaspor'un durdurabilene aşk olsun! Geçen sezon Erol Bulut'la şahlanan Akdeniz temsilcisi, bu sezon da Çağdaş Atan'la rakiplerin korkulu rüyası oluyor. G.Saray deplasmanından 3 puanla dönen Alanya, K.Gümrük'ü de 2 golle geçip, namağlup liderliğini sürdürdü. Turuncu-yeşilliler, 8'de Brezilyalı yıldızı Davidson ile öne geçti: 1-0. 19'da Salibur'un vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR kontrolünde topun tamamının çizgiyi geçmemesi gerekçesiyle gol iptal edildi ve devre 1-0 bitti.

BABACAR KENDİSİNİ AFFETTİRDİ

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Alanyaspor, 62'de 2. Gole çok yaklaştı ancak Babacar inanılmazı başardı. Senegalli forvet, kaleciyi geçtikten sonra sağ çaprazdan boş kaleye vuruşunu yaptı. Ancak top az farkla dışarı çıktı. Gümrük ataklarını başarıyla savuşturan lider, 3 puanı getiren golü 62'de boş fileleri havalandıramayan Babacar'la buldu. 82'de Bakasetas rakip ceza sahası solunda Babacar'a pasını gönderdi. Tecrübeli santrfor, kaleciyle karşı karşıya klas bir dokunuşla sonucu ilan etti: 2-0.

ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI

Alanyaspor'un yükselen yıldızı Davidson, bu performanslarını idmanda iyi çalışmalarına bağladı. Sambacı, "Şükürler olsun gol attım. Antrenmanlarda ne yapacaklarımızı tekrarlıyoruz. Çok çalışıyoruz. Sahada da karşılığını alıyoruz. Takım olarak iyi işler çıkardık. Gol krallığı hedefim yok. Ama belki de bu hedefe ulaşabilirim, bilemiyorum" yorumunu yaptı.

TAKIM SAVUNMASINA BU SEZON DESTEK ÇOK

Lider Alanyaspor'un İngiliz stoperi Caulker, sadece 2 gol yemelerinin sırrını açıkladı. 28 yaşındaki savunmacı, "Oldukça iyi işler çıkarıyoruz. Gol yemiyoruz. Ama defans en önden başlar. Bu sezon takım savunmasına destek veren oyuncularımız var. Golleri de buluyoruz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'DEVAMI GELMEDİ'

Karagümrük'te Darri ve Lichaj, Alanya karşısında iyi başlamalarına rağmen bunu devam ettiremediklerini vurguladı. Darri, "İyi başladık ama devamını getiremedik. Rakibimiz iyi oynadı ve kazandı" ifadelerini kullanırken Lichaj, "Erken gol bulmalarına izin verdik. Oyunu rakibin yönlendirmesine izin vermiş olduk. İlk golü biz bulsaydık farklı olurdu" dedi.