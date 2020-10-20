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Alanya'nın zirve keyfi!

’ın öğrencileri G.Saray karşısında geriye düşse de maçı çevirdi. Stadı’ndan 3 puanı çıkarıp zirveyi ’den geri aldılar

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:29 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Alanya'nın zirve keyfi!

müthiş performansını 'a da taşıdı. Haftaya lider giren Güney temsilcisi, 'nin önceki gün 'yi mağlup etmesiyle maç eksiğiyle ikinci sıraya gerilemişti. Ancak Alanyaspor, deplasmanına umutlu gelmişti. Teknik direktör maç öncesi "5 hücumcuyla oynayacağız" diyerek iddialarını ortaya koymuştu. Bunlar lafta da kalmadı. temsilcisi, Cimbom'u da mağlup ederek zirveyi geri aldı.

RAKAMLARDA EZDİLER
Güney ekibinin 'a karşı üstünlüğü skora olduğu gibi istatistiklere de yansıdı. Topla oynamada Aslan'a yüzde 58'e 42 üstünlük kuran Alanyaspor 22 şut attı. Cimbom sadece 7 şut atabildi. 10 korner atan Alanyaspor'a karşı, Cimbom sadece 3 dafa köşe atışı kullandı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 5 hafta sonunda 13 puana ulaştılar. Attıkları gol de 13. Kalelerinde ise sadece 2 gol gördüler.

'2 HAFTADIR ÇALIŞIYORUZ'
Alanyaspor'un hocası Çağdaş Atan milli arada Galatasaray'ı ezberlediklerini söyledi. Genç çalıştırıcı "Onların 4-1-4-1 çıkmasını bekliyorduk, 3-4-1-2 oynayacaktık. Galatasaray 4-2-3-1'e dönünce biz de 3-5-2 ile pres yaptık. Rakibin pas ayaklarını kitledik. 2 haftadır bu maça çalışıyorum. Ben futbolla yatıp futbolla kalkan bir adamım. İlk yarı çok iyiydik. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

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