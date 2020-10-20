Alanya'nın zirve keyfi!

Alanyaspor müthiş performansını İstanbul'a da taşıdı. Haftaya lider giren Güney temsilcisi, Fenerbahçe'nin önceki gün Göztepe'yi mağlup etmesiyle maç eksiğiyle ikinci sıraya gerilemişti. Ancak Alanyaspor, Türk Telekom deplasmanına umutlu gelmişti. Teknik direktör Çağdaş Atan maç öncesi "5 hücumcuyla oynayacağız" diyerek iddialarını ortaya koymuştu. Bunlar lafta da kalmadı. Akdeniz temsilcisi, Cimbom'u da mağlup ederek zirveyi geri aldı.



RAKAMLARDA EZDİLER

Güney ekibinin Galatasaray'a karşı üstünlüğü skora olduğu gibi istatistiklere de yansıdı. Topla oynamada Aslan'a yüzde 58'e 42 üstünlük kuran Alanyaspor 22 şut attı. Cimbom sadece 7 şut atabildi. 10 korner atan Alanyaspor'a karşı, Cimbom sadece 3 dafa köşe atışı kullandı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 5 hafta sonunda 13 puana ulaştılar. Attıkları gol de 13. Kalelerinde ise sadece 2 gol gördüler.



'2 HAFTADIR ÇALIŞIYORUZ'

Alanyaspor'un hocası Çağdaş Atan milli arada Galatasaray'ı ezberlediklerini söyledi. Genç çalıştırıcı "Onların 4-1-4-1 çıkmasını bekliyorduk, 3-4-1-2 oynayacaktık. Galatasaray 4-2-3-1'e dönünce biz de 3-5-2 ile pres yaptık. Rakibin pas ayaklarını kitledik. 2 haftadır bu maça çalışıyorum. Ben futbolla yatıp futbolla kalkan bir adamım. İlk yarı çok iyiydik. Kazandığımız için mutluyum" dedi.