Takım farklı alanya aynı

Geçen sezon en 3. takımı olan Alanyaspor, bu sezona da fırtına gibi girdi. Cisse ve Fernandes'i kaybeden turuncuyeşilliler, yenilenmiş hücum hattıyla son olarak Hatayspor'u 6-0 mağlup etti. 10 puanla Süper Lig'in de zirvesine çıktı. Guimares'ten alınan Brezilyalı Davidson, 4 golle en skorer isim olurken; Monterrey'den kiralanan Bareiro ise 3 kez ağları sarsarak dikkat çekti. 4 haftada 11'le en golcü takım olan Alanya, kalesinde 1 gol görerek bu alanda da zirveye çıktı.