Rakibimiz Vikingler

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Alanyaspor'un 3. ön eleme turundaki rakibi Norveç ekibi Rosenborg oldu. 2. ön eleme turunda deplasmanda Letonya temsilcisi Ventspils'i 5-1'le geçti. Turuncu-yeşilliler, Rosenborg ile tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak. 26 lig, 12 kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan siyah-beyazlılar, eski günlerini mumla arıyor. Geçen sezon şampiyon Molde'nin 16 puan gerisinde 52 puanla ligi 3. sırada bitiren Rosenborg, bu sezon da 17 haftası geride kalan Norveç Eliteserien'de lider Bodo'nun 18 puan arkasında 4. sırada yer alıyor. En son 2 sezon önce şampiyon olan İskandinav temsilcisinin kadro değeri 12.2 milyon euro. Teknik direktörlüğünü Age Hareide'nin yaptığı Rosenborg'da takımın önemli isimlerinden Trondsen, Trabzon'a transfer olurken, 7 gol, 2 asistle oynayan orta saha Zachariassen, 4 gol, 3 asist yapan Holse, 2 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Helland ile 5 kez ağları havalandıran İsveçli santrfor İslamovic, takımın önemli isimleri olarak dikkat çekiyor.