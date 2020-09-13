Alanya fişi çekti

ÇİZGİDEN ÇIKARDI
İkinci yarıda ev sahibi rakip kaleye yüklense de sonuç bulamadı. Yiğidolar 82'de gole çok yaklaştı. Yasin'in ortasına Ninga sert bir vuruş yaptı ancak Salih Uçan topu çizgi üzerinden çıkardı. 90'da Davidson'un sağdan kullandığı kornere Tzavellas ön direkte dokunarak arkaya gönderdi, Caulker kafa vuruşuyla kaleciyi mağlup etti: 0-2. Alanyaspor ilk haftada deplasmanda 3 puana uzanmayı bildi.
APPINDANGOYE 8 HAFTA YOK
Sivasspor'un stoperi Aaron Appindangoye, sol ayak bileğinden ameliyat oldu. Tecrübeli stoper 8 hafta sahalardan uzak kalacak.