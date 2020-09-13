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Alanya fişi çekti

ekibi 22’de yeni transferi Davidson’un aşırtma golüyle öne geçti. 90’da Caulker, kornerden gelen ortaya kafayı koyarak skoru ilan etti: .

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:35 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Alanya fişi çekti
Geçen sezonun iki flaş ekibi ligin ilk haftasında karşı karşıya geldi. Demir Grup 'a konuk olan maçı kazanarak lige güzel bir başlangıç yaptı. 22'de Efecan Karaca'nın savunmanın arkasında gönderdiği topa yeni Davidson hareketlendi. 29 yaşındaki Brezilyalı, ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Samassa'nın üzerinden fileleri sarstı: 0-1.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI
İkinci yarıda ev sahibi rakip kaleye yüklense de sonuç bulamadı. Yiğidolar 82'de gole çok yaklaştı. Yasin'in ortasına Ninga sert bir vuruş yaptı ancak topu çizgi üzerinden çıkardı. 90'da Davidson'un sağdan kullandığı kornere Tzavellas ön direkte dokunarak arkaya gönderdi, Caulker kafa vuruşuyla kaleciyi mağlup etti: 0-2. Alanyaspor ilk haftada deplasmanda 3 puana uzanmayı bildi.

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