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Haberler Alanyaspor Milli Savunma Bakanlığı'ndan Aytemiz Alanyaspor’a teşekkür!

'ndan Aytemiz ’a teşekkür!

desenli formalardan gelecek olan gelirin yüzde 10'unu 'na bağışlayacağını açıklayan Aytemiz Kulübü'ne teşekkür mesajı yayınlayan , "Aytemiz Alanyaspor’u, bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 14:26
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Aytemiz Alanyaspor’a teşekkür!

, hazırlattıkları desenli formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 10'unu 'na bağışlayacağını açıklayan Aytemiz 'a teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'Kamuflajlı formamız, yalnızca Alanyaspor'umuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır' diyerek hepimizi gururlandıran, elde edilecek gelirlerin yüzde 10'unu da Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran Aytemiz Alanyaspor'u, bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden, her sahada kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçiklerimizin selamlarını iletmekten mutluluk duyuyor, bu milletin bir değeri olan Mehmetçik Vakfımızı unutmayan ve diğer takımlarımıza da örnek olacağını düşündüğümüz Alanyaspor'un yönetimine, futbolcularına ve değerli taraftarlarına, yeni sezonda, sahada başarılar diliyoruz" denildi.