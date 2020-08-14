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14 Ağustos 2020, Cuma
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Alanya'dan 3'ü bir arada

Alanya'dan 3'ü bir arada

, Portekiz'in V.Guimaraes takımından Brezilyalı sol kanat Davidson ile 3, 'tan ön libero ile 5 ve 'dan kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

, Portekiz'in V.Guimaraes takımından Brezilyalı sol kanat Davidson ile 3, 'tan ön libero ile 5 ve 'dan kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı imza töreninde konuşan 3 futbolcu, iddialı mesajlar verdi. Davidson, "Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" derken Aksoy, "Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bu güveni boşa çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı. Kaleci Ceylan da "Evime geri döndüm. Yeni sezonda inşallah daha iyi başarılara imza atarız" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 14.8.2020
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