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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fernandes’ten mesajı

Fernandes’ten transfer mesajı

'un önemli isimlerinden , transferi için çarpıcı açıklamalar yaptı.

'un önemli isimlerinden , transferi için çarpıcı açıklamalar yaptı. Kontratı bitecek 32 yaşındaki Şilili kanat oyuncusu, "Burada mutluyuz. Niyetimiz Türkiye'de kalmak olsa bile futbolda bir şeyleri planlayamazsınız çünkü bir günden öbür güne her şey değişebilir" dedi. Fernandes, bu sezon 38 maçta 12 gol, 8 asistle oynadı.
  1. 1.8.2020
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