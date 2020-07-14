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14 Temmuz 2020, Salı
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’nın gözü kupa finalinde

Alanya’nın gözü kupa finalinde

'ya yenilerek 3. sıra hedefinden uzaklaşan , ligde kalan 2 maçını kazanıp ardından 'nda 'la oynayacağı dev finale odaklanacak.

'ya yenilerek 3. sıra hedefinden uzaklaşan , ligde kalan 2 maçını kazanıp ardından 'nda 'la oynayacağı dev finale odaklanacak. Erol Bulut, "Bu mağlubiyet bize 3 ve 4. sıraya ulaşmamızı zorlaştırdı. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp, kupa finaline konsantre olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

  1. 14.7.2020
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