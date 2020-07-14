Alanya’nın gözü kupa finalinde

Antalya'ya 1-0 yenilerek 3. sıra hedefinden uzaklaşan Alanya, ligde kalan 2 maçını kazanıp ardından Türkiye Kupası'nda Trabzon'la oynayacağı dev finale odaklanacak. Teknik Direktör Erol Bulut, "Bu mağlubiyet bize 3 ve 4. sıraya ulaşmamızı zorlaştırdı. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp, kupa finaline konsantre olmamız lazım" ifadelerini kullandı.