Alanya uçuyor

Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor, etkili futbolunun karşılığına almaya devam ediyor. Süper Lig'deki son 4 karşılaşmada Trabzonspor ve Göztepe ile berabere kalan, A.Gücü'nü de mağlup eden Güney temsilcisi, G.Saray'ı da devirmeyi başardı. Bu periyotta 8 puan toplayan Alanyaspor, dün akşam aldığı son galibiyetle puanını 51'e yükseltti. Güney temsilcisi, 50 puanda bulunan F.Bahçe ile birlikte bir maçı eksik olan Beşiktaş'ı da geride bıraktı ve sıralamada 5'inci sıraya yerleşti. Alanyaspor, G.Saray ile puan farkını da bire indirdi.

Son dönemin dikkat çeken ekiplerinden biri olan Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Trabzonspor ile finalde karşı karşıya gelecek. Güney ekibinin hocası Erol Bulut, A.Gücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Ligi en iyi yerde bitirmek ve kupada final oynamak istiyorduk. İlk 6'nın içerisindeyiz ve ilk 5'i sonuna kadar deneyeceğiz. Önümüzdeki maçları kazanabilmek adına her şeyi yapacağız" demişti. Bulut'un öğrencileri dün de G.Saray'ı mağlup ederek, teknik direktörlerinin hedefini gerçekleştirmiş oldu.

CISSE ZİRVEYE OTURDU

ALANYASPOR'un başarılı forveti Papiss Cisse, dün akşam yaptığı duble ile gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Trabzonsporlu Sörloth'un 21 golle zirvede yer aldığı haftada, bordo-mavililerin Norveçli yıldızı sessiz kalırken; Cisse ise G.Saray filelerini 2 kez havalandırdı. Gol sayısını 22'ye yükselten Senegalli forvet zirvenin yeni sahibi oldu.