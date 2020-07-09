Alanya uçuyor
Son 4 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan Alanyaspor; F.Bahçe ile maç eksiği olan Beşiktaş’ı geride bıraktı.
Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor, etkili futbolunun karşılığına almaya devam ediyor. Süper Lig'deki son 4 karşılaşmada Trabzonspor ve Göztepe ile berabere kalan, A.Gücü'nü de mağlup eden Güney temsilcisi, G.Saray'ı da devirmeyi başardı. Bu periyotta 8 puan toplayan Alanyaspor, dün akşam aldığı son galibiyetle puanını 51'e yükseltti. Güney temsilcisi, 50 puanda bulunan F.Bahçe ile birlikte bir maçı eksik olan Beşiktaş'ı da geride bıraktı ve sıralamada 5'inci sıraya yerleşti. Alanyaspor, G.Saray ile puan farkını da bire indirdi.
Son dönemin dikkat çeken ekiplerinden biri olan Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Trabzonspor ile finalde karşı karşıya gelecek. Güney ekibinin hocası Erol Bulut, A.Gücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Ligi en iyi yerde bitirmek ve kupada final oynamak istiyorduk. İlk 6'nın içerisindeyiz ve ilk 5'i sonuna kadar deneyeceğiz. Önümüzdeki maçları kazanabilmek adına her şeyi yapacağız" demişti. Bulut'un öğrencileri dün de G.Saray'ı mağlup ederek, teknik direktörlerinin hedefini gerçekleştirmiş oldu.
CISSE ZİRVEYE OTURDU
ALANYASPOR'un başarılı forveti Papiss Cisse, dün akşam yaptığı duble ile gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Trabzonsporlu Sörloth'un 21 golle zirvede yer aldığı haftada, bordo-mavililerin Norveçli yıldızı sessiz kalırken; Cisse ise G.Saray filelerini 2 kez havalandırdı. Gol sayısını 22'ye yükselten Senegalli forvet zirvenin yeni sahibi oldu.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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