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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Alanya uçuyor

Alanya uçuyor

Son 4 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan ; F.Bahçe ile maç eksiği olan ’ı geride bıraktı.

Erol Bulut yönetimindeki , etkili futbolunun karşılığına almaya devam ediyor. 'deki son 4 karşılaşmada ve ile berabere kalan, A.Gücü'nü de mağlup eden Güney temsilcisi, G.Saray'ı da devirmeyi başardı. Bu periyotta 8 puan toplayan Alanyaspor, dün akşam aldığı son galibiyetle puanını 51'e yükseltti. Güney temsilcisi, 50 puanda bulunan F.Bahçe ile birlikte bir maçı eksik olan 'ı da geride bıraktı ve sıralamada 5'inci sıraya yerleşti. Alanyaspor, G.Saray ile puan farkını da bire indirdi.

Son dönemin dikkat çeken ekiplerinden biri olan Alanyaspor, 'nda da Trabzonspor ile finalde karşı karşıya gelecek. Güney ekibinin hocası , A.Gücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Ligi en iyi yerde bitirmek ve kupada final oynamak istiyorduk. İlk 6'nın içerisindeyiz ve ilk 5'i sonuna kadar deneyeceğiz. Önümüzdeki maçları kazanabilmek adına her şeyi yapacağız" demişti. Bulut'un öğrencileri dün de G.Saray'ı mağlup ederek, teknik direktörlerinin hedefini gerçekleştirmiş oldu.

CISSE ZİRVEYE OTURDU
ALANYASPOR'un başarılı forveti , dün akşam yaptığı duble ile gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Trabzonsporlu Sörloth'un 21 golle zirvede yer aldığı haftada, bordo-mavililerin Norveçli yıldızı sessiz kalırken; Cisse ise G.Saray filelerini 2 kez havalandırdı. Gol sayısını 22'ye yükselten Senegalli forvet zirvenin yeni sahibi oldu.

  1. 9.7.2020
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