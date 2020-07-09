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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Alanya Efkan’ı kaptı

Alanya Efkan’ı kaptı

, 3. Lig ekiplerinden 'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha 'yla 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık imza attı.

, 3. Lig ekiplerinden 'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha 'yla 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık imza attı. Başkan Hasan , Efkan Bekiroğlu'nu 2 yıldır takip ettiklerini söyledi.
  1. 9.7.2020
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