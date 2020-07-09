4 gol iyi oyun kötü - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor 4 gol iyi oyun kötü

4 gol iyi oyun kötü

4 gol iyi oyun kötü

'un hocası maç sonrası skordan mutlu, oyundan dolayı mutsuzdu.

'un hocası maç sonrası skordan mutlu, oyundan dolayı mutsuzdu. Genç çalıştırıcı "Bu maç seyircileri yanıltmasın. 4 gol atıp kazandık, mutluyuz ancak iyi oynamadık. Topu rakibe fazla teslim ettik. Bizim gerçek futbolumuz bu şekilde değil. Kötü oyun beni üzdü" ifadelerini kullandı.
  1. 9.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

4 gol iyi oyun kötü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA