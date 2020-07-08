Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, transferde imzayı attırdı. Akdeniz temsilcisi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı.
Aytemiz Alanyaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile 2020-2021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efkan Bekiroğlu'nu 2 yıldır takip ettiklerini ve Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi.
Kendisinden beklentilerinin oldukça fazla olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, "Kazasız, sakatlıksız ve başarılı sezonlar geçirmesini temenni ediyorum. Aramıza hoş geldin. Allah utandırmasın. Hem kulübümüze faydalı olacağını, hem de Türk futboluna katkısı olacağını düşünüyorum. Kendisini milli takımda görmek dileğiyle, hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Efkan Bekiroğlu ise, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olacağım. Aslında hemen bugün çalışmalara başlamak isterdim ama inşallah kısa bir süre sonra takımla antrenmanlara başlayabileceğim" diye konuştu.
- 08.07.2020
- Beşiktaş ve Galatasaray Serdar Dursun'u istiyor!
- Brighton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe'nin ilgilendiği Todibo için Marsilya da devrede!
- Mandzukic için Milan ve ManU devrede!
- West Ham United - Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray'a transferde dev rakip! F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından...
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!
- Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!
- Fenerbahçe'yi kafasından sildi! Gençlerbirliği maçı sonrası ayrılık kararı
- Fatih Terim aradığı savunmacısını buldu! Güney Amerika'ya transfer taarruzu
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.