Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Alanyaspor'dan transfer! 4 yıllık imzayı attı

Aytemiz 'nu kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı

ekiplerinden Aytemiz , transferde imzayı attırdı. temsilcisi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 'nu kadrosuna kattı.

Aytemiz , 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2020-2021 tescil döneminde geçerli olmak üzere 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efkan Bekiroğlu'nu 2 yıldır takip ettiklerini ve Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Kendisinden beklentilerinin oldukça fazla olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, "Kazasız, sakatlıksız ve başarılı sezonlar geçirmesini temenni ediyorum. Aramıza hoş geldin. Allah utandırmasın. Hem kulübümüze faydalı olacağını, hem de Türk futboluna katkısı olacağını düşünüyorum. Kendisini milli takımda görmek dileğiyle, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Efkan Bekiroğlu ise, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olacağım. Aslında hemen bugün çalışmalara başlamak isterdim ama inşallah kısa bir süre sonra takımla antrenmanlara başlayabileceğim" diye konuştu.

haberin devamı

  1. 08.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA