Seyircili final avantaj - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Seyircili final avantaj

Seyircili final avantaj

Seyircili final avantaj

Alanya'nın 26 yaşındaki gurbetçi sağ beki , 'la kupa finali seyircili olursa daha çok hırslanacaklarını vurguladı.

Alanya'nın 26 yaşındaki gurbetçi sağ beki , 'la kupa finali seyircili olursa daha çok hırslanacaklarını vurguladı. Bulut, "Finalin seyircili oynanması Trabzon için avantaj olabilir ancak bizim için fark etmez. Öyle bir durumda daha fazla hırslanırız" diye konuştu.
  1. 7.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seyircili final avantaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA