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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Cisse tarihinin en golcüsü oldu!

Cisse Alanyaspor tarihinin en golcüsü oldu!

'un golcüsü , kulüp tarihine geçti. Cisse, iç sahada 'a attığı golle, Alanyaspor'un tarihindeki en golcüsü 'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu egale etti.

ekiplerinden Aytemiz 'da "en golcü" unvanını kazanan Papiss Demba Cisse, turuncu-yeşillilerin Ziraat yarı final rövanş maçı ile ligdeki son 2 mücadelesinde 6 gol atma başarısını gösterdi.

Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında 'a karşı 3 gol atarak takımının 4-0'lık galibiyetine "hat-trick" yaparak önemli katkı sağlayan Senegalli oyuncu, Süper Lig'in 28. haftasında 2-2 beraberlikle sona eren mücadelesinde de takımının ilk golünü kaydetti.

Cisse, iç sahada Trabzonspor'a attığı golle, Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü 'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu egale etti.

Geride kalan 29. hafta mücadelesinde 3-3 beraberlikle sona eren deplasmanında takımının 2. ve 3. gollerini atan Cisse, Vagner Love'ı geride bırakarak, turuncu-yeşillilerin "en golcü oyuncu"su unvanını kazandı.

Alanyaspor'da 53 lig maçına çıkıp 35 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki golcü, bu sezon ligdeki gol sayısını 19'a çıkararak, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile arasındaki gol farkını 1'e indirdi.

  1. 29.06.2020
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