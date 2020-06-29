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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Aytemiz ’da Bakasetas'ın kutlandı

Aytemiz Alanyaspor’da Bakasetas'ın doğum günü kutlandı

Aytemiz , ligin 30’uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi ’ın kutlandı.

, 'in 30'uncu haftasında deplasmanda 'ne konuk olacak. Cumartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanla başlayan turuncu yeşillilerde, antrenman öncesi, olan için pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Kutlamanın ardından teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Turuncu yeşilliler maç hazırlıklarını yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 29.06.2020
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