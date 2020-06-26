Alanyaspor rövanş peşinde

Ziraat Türkiye Kupası finalisti Alanyaspor, kritik Göztepe deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Akdeniz temsilcisi, ligde son 6 karşılaşmada 5 kez mağlup olan, ilk yarıda Alanya'da 1-0 yenildiği, rakibinden bu sefer rövanşı da almak istiyor.