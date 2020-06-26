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26 Haziran 2020, Cuma
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rövanş peşinde

Alanyaspor rövanş peşinde

finalisti , kritik deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ligde üst sıraları hedefleyen temsilcisi, ligde son 6 karşılaşmada 5 kez mağlup olan, ilk yarıda Alanya'da 1-0 yenildiği, rakibinden bu sefer rövanşı da almak istiyor.

finalisti , kritik deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ligde üst sıraları hedefleyen temsilcisi, ligde son 6 karşılaşmada 5 kez mağlup olan, ilk yarıda Alanya'da 1-0 yenildiği, rakibinden bu sefer rövanşı da almak istiyor.

  1. 26.6.2020
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