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25 Haziran 2020, Perşembe
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’un kozu Bakasetas

Alanyaspor’un kozu Bakasetas

Kupada finale yükselen, ligde de flaş sonuçlara imza atan , maçına da sıkı hazırlanıyor.

Kupada finale yükselen, ligde de flaş sonuçlara imza atan , maçına da sıkı hazırlanıyor. ekibinin en önemli kozu ise bu sezon taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Bakasetas olacak. 26 yaşındaki Yunan 10 numara, bu sezon oynadığı 36 maçta 11 gol, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
  1. 25.6.2020
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