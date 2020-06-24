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24 Haziran 2020, Çarşamba
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’da Cisse rekora yakın

Alanya’da Cisse rekora yakın

'da Cisse, kulübün tarihinde "en golcü" futbolcusu olma yolunda ilerliyor.

'da Cisse, kulübün tarihinde "en golcü" futbolcusu olma yolunda ilerliyor. ağlarını da havalandıran Senegalli golcü, Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu egale etti. İki sezonda turuncu-yeşillilerle 52 maça çıkıp 33 kez fileleri havalandıran Cisse, deplasmanında gol atarsa rekoru kıracak.
  1. 24.6.2020
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