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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Alanya’nın kozu Cisse

Alanya’nın kozu Cisse

Kupa finalisti 'da gözler lige çevrildi. Finaldeki rakibi 'u bu akşam ligde konuk edecek olan güney ekibinde hedef 3 puan. Turuncu-yeşilli ekibin kozu .

Kupa finalisti 'da gözler lige çevrildi. Finaldeki rakibi 'u bu akşam ligde konuk edecek olan güney ekibinde hedef 3 puan. Turuncu-yeşilli ekibin kozu . Gol krallığı yarışında Sörloth'u 3 gol geriden takip eden Senegalli yıldız, kupadaki maçında hat-trick yaparak formda olduğunu gösterdi. Taraftarlar takımı konvoy ve meşalelerle stada uğurlayacak.
  1. 22.6.2020
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