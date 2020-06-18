Erol Bulut'un zafer pozunda dikkat çeken detay! Fatih Terim...
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan Alanyaspor'da teknik direktörü Erol Bulut, maç sonu çalışma odasında ekibiyle birlikte zafer pozu verdi. Bulut'un, "Tebrikler Takım" başlığıyla sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer alan Fatih Terim detayı dikkat çekti.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldıkları maçın ardından sevincini ekibiyle birlikte stattaki çalışma odasında kutladı. Ekibiyle zafer pozu veren Bulut, bu fotoğrafı Instagram hesabından "Tebrikler Takım" yazarak paylaşırken, genç teknik adamın odasının duvarındaki bir fotoğraf ise dikkat çekti.
Adı Fenerbahçe'yle de yoğun şekilde anılan başarılı teknik adamın duvarında, Alanyaspor'un Galatasaray'ı İstanbul'da elediği mücadelede atılan golün ardından Bulut'un Fatih Terim'in tam karşısında sevindiği fotoğrafın yer aldığı görüldü.
- 19.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Erol Bulut'un zafer pozunda dikkat çeken detay! Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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