Erol Bulut'un zafer pozunda dikkat çeken detay! Fatih Terim... - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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'un zafer pozunda dikkat çeken detay! ...

Erol Bulut'un zafer pozunda dikkat çeken detay! Fatih Terim...

'nda finale kalan 'da , maç sonu çalışma odasında ekibiyle birlikte zafer pozu verdi. Bulut'un, "" başlığıyla sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer alan detayı dikkat çekti.

, 'nda finale kaldıkları maçın ardından sevincini ekibiyle birlikte stattaki çalışma odasında kutladı. Ekibiyle zafer pozu veren Bulut, bu fotoğrafı hesabından "" yazarak paylaşırken, genç teknik adamın odasının duvarındaki bir fotoğraf ise dikkat çekti.

Adı Fenerbahçe'yle de yoğun şekilde anılan başarılı teknik adamın duvarında, Alanyaspor'un 'da elediği mücadelede atılan golün ardından Bulut'un 'in tam karşısında sevindiği fotoğrafın yer aldığı görüldü.

  1. 19.06.2020
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