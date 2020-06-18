Erol Bulut'un zafer pozunda dikkat çeken detay! Fatih Terim...

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldıkları maçın ardından sevincini ekibiyle birlikte stattaki çalışma odasında kutladı. Ekibiyle zafer pozu veren Bulut, bu fotoğrafı Instagram hesabından "Tebrikler Takım" yazarak paylaşırken, genç teknik adamın odasının duvarındaki bir fotoğraf ise dikkat çekti.

Adı Fenerbahçe'yle de yoğun şekilde anılan başarılı teknik adamın duvarında, Alanyaspor'un Galatasaray'ı İstanbul'da elediği mücadelede atılan golün ardından Bulut'un Fatih Terim'in tam karşısında sevindiği fotoğrafın yer aldığı görüldü.