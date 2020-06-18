Alanyaspor-Antalyaspor yarı final rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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- yarı final rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? |

Alanyaspor-Antalyaspor yarı final rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Corona virüsü salgını spor organizasyonlarının ertelenmesine sebep oldu. Alınan önlemler kapsamında Süper Lig gibi da ertelenmişti. İlk maçı 1-0 gibi bir skorla kazanan skor avantajını korumak istiyor. ise deplasmanda seyircisiz Alanyaspor'u elemenin planlarını yapıyor. Peki, Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

yarı final rövanş mücadelesinde Aytemiz ile Fraport-Tav karşılaşacak. Karşılaşma Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Arda Kardeşler ve ekibi yönetecek. Son iki sezondur yükselişte olan ekiplerden Alanyaspor, yönetiminde final mücadelesi vermek istiyor. Alanyaspor deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etmişti.

ALANYASPOR VE ANTALYASPOR NASIL TUR ATLAR?

1-0 haricindeki bütün tek farklı galibiyetler ile 2 veya daha farklı skorlarla alınacak galibiyetler, Antalyaspor'a turu getirecek.. Alanyaspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Eğer Antalyaspor karşılaşmayı 1-0 kazanırsa, uzatma devreleri oynanacak.

İKİ TAKIM DA 1'ER EKSİKLE MAÇA ÇIKACAK

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Siopis dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Welinton, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celustka, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, , , Amilton, Jahovic

ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Antalyaspor maçı bu akşam 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 12:07
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Alanyaspor-Antalyaspor yarı final rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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