Alanyaspor-Antalyaspor yarı final rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Corona virüsü salgını spor organizasyonlarının ertelenmesine sebep oldu. Alınan önlemler kapsamında Süper Lig gibi Ziraat Türkiye Kupası da ertelenmişti. İlk maçı 1-0 gibi bir skorla kazanan Alanyaspor skor avantajını korumak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda seyircisiz Alanyaspor'u elemenin planlarını yapıyor. Peki, Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Fraport-Tav Antalyaspor karşılaşacak. Karşılaşma Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Arda Kardeşler ve ekibi yönetecek. Son iki sezondur yükselişte olan ekiplerden Alanyaspor, Erol Bulut yönetiminde final mücadelesi vermek istiyor. Alanyaspor deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etmişti.
ALANYASPOR VE ANTALYASPOR NASIL TUR ATLAR?
1-0 haricindeki bütün tek farklı galibiyetler ile 2 veya daha farklı skorlarla alınacak galibiyetler, Antalyaspor'a turu getirecek.. Alanyaspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Eğer Antalyaspor karşılaşmayı 1-0 kazanırsa, uzatma devreleri oynanacak.
İKİ TAKIM DA 1'ER EKSİKLE MAÇA ÇIKACAK
Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Siopis dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Welinton, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celustka, Kudryashov, Hakan Özmert, Fredy, Sinan Gümüş, Podolski, Amilton, Jahovic
ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Alanyaspor-Antalyaspor maçı bu akşam 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.
- 18.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 12:07
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanyaspor-Antalyaspor yarı final rövanş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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