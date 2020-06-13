Erol Bulut: Futbolda bir kural var... - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Alanyaspor Erol Bulut: Futbolda bir kural var...

: Futbolda bir kural var...

Erol Bulut: Futbolda bir kural var...

deplasmanından eli boş dönen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki çalıştırıcı yaklaşık 3 ay aranın ardından futbola dönmenin zorluğuna dikkat çekti.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Üç aydan sonra oynadığımız ilk lig maçını maalesef 2-0 kaybettik. Maça istediğimiz gibi baskılı başladık, pozisyonlar da oldu ama değerlendiremedik. Futbolda bir kural var, yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman üzgün bir şekilde sahadan ayrılıyorsunuz." dedi.

İkinci yarının ilk 15-20 dakikasında kontrolün kendilerinde olduğunu aktaran Bulut, "Basit bir hatadan topu kaptırdık ve korner oldu. Kornerden yediğimiz bir golle geriye düştük. Sonra penaltı pozisyonu oldu. Penaltı gözüküyor. Tzavellas'ın eline vurmuş, hakem doğru karar verdi. Müsabakayı 2-0 kaybettik. Bu maçı burada kapatıyoruz. Yarından itibaren, oynayacağımız kupa maçına odaklanacağız. Bizim için çok önemli bir maç ve hazırlıklara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık üç aylık bir aradan sonra futbola dönmenin zorluğuna dikkati çeken , "Pandemiden sonra geri dönmek kolay değildi. Çoğu futbolcu mental ve fiziksel sıkıntı yaşayabilir. Biz bugün fiziksel ve mental sıkıntı yaşamadık. Sakatlık da yaşamadık." şeklinde konuştu.

Bulut, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soruya ise, "Şampiyonluk şansını değerlendirmek bizim işimiz değil. Ben kendi takımıma odaklanıyorum. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Oynayacağımız 7 maçta maksimum puan alıp, ligi güzel bir yerde tamamlamak. Kupada da finale çıkıp, şampiyon olmak." yanıtını verdi.

  1. 13.06.2020
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