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19 Mayıs 2020, Salı
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Sakatlar döndü

Sakatlar döndü

Corona virüsü arası 'daki sakat oyunculara yaradı. 6. haftadaki maçında sakatlanan İspanyol sağ bek Juanfran takımla çalışmalara başladı. Lig başlamadan hazırlık maçında sakatlanan de iyi duruma geldi. İki isim de sezonun kalanında forma şansı bekliyor.

Corona virüsü arası 'daki sakat oyunculara yaradı. 6. haftadaki maçında sakatlanan İspanyol sağ bek Juanfran takımla çalışmalara başladı. Lig başlamadan hazırlık maçında sakatlanan de iyi duruma geldi. İki isim de sezonun kalanında forma şansı bekliyor.

  1. 19.5.2020
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