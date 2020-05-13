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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Alanya 2 grup halinde çalışıyor

Alanya 2 grup halinde çalışıyor

, yönetiminde tesislerde iki grup halinde çalışmalarını sürdürüyor.

, yönetiminde tesislerde iki grup halinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrı saatlerde çalışan futbolculardan ilk grup ısınma, kondisyon ve dar alanda çift kaleyle idmanı tamamladı. Diğer grup ise dün akşam saatlerinde antrenmana çıktı.
  1. 13.5.2020
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