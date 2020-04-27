Alanyaspor’da kontrat zamanı
Kupada yarı finaldeki Alanyaspor'da bu sezon sözleşmesi bitecek 10 ismin akıbeti merakla bekleniyor.
Kupada yarı finaldeki Alanyaspor'da bu sezon sözleşmesi bitecek 10 ismin akıbeti merakla bekleniyor. Bu oyunculardan 7'sinin genellikle ilk 11'de forma giyen isimler olması taraftarlar arasında 'kim gidecek kim kalacak' sorusunu gündeme getirdi. Fernandes, Cisse, N'Sakala, Campos, Ceyhun Gülselam, Baiano, kaleciler Cenk Gönen ve Eray Birniçan ile Kaan Kanak, kiralık Bammou bu sezon takımdan ayrılması muhtemel futbolcular.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanyaspor’da kontrat zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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