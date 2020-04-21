Hedef Avrupa
Sezonun yeniden başlamasını bekleyen Alanyaspor, ilk yarıda 11 puan topladığı zorlu fikstürden çıkarak Avrupa kupalarına gitmeyi planlıyor.
Liglerin ertelenmesiyle çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Aytemiz Alanyaspor, sezonun start almasını bekliyor. Akdeniz temsilcisini geride kalan 8 haftada zorlu bir fikstür bekliyor. Turuncu-yeşilliler, ilk yarıda 11 puan topladığı 8 rakibiyle kritik maçlara çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hedefi koyan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un oyuncuların, antrenman programını yakından takip ettiği ve sık sık uyarılar yaptığı ifade edildi.
GOL ATTIĞINDA KAZANIYOR
Alanyaspor, ilk yarıda bu 8 rakibinden 11 puan topladı. Sadece Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray'a mağlup olan Akdeniz temsilcisi, üç rakibine de 1-0'lık skorla kaybetti. Başakşehir ve Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Alanyaspor, Ankaragücü'nü 5-0, Denizlispor'u 5-1 ve Konyaspor'u 2-1'lik skorla geçti. Alanya'nın sadece kazandığı maçlarda gol atması dikkat çekti.
- 21.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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