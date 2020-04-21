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21 Nisan 2020, Salı
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Hedef Avrupa

Sezonun yeniden başlamasını bekleyen , ilk yarıda 11 puan topladığı zorlu fikstürden çıkarak kupalarına gitmeyi planlıyor.

Liglerin ertelenmesiyle çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Aytemiz , sezonun start almasını bekliyor. temsilcisini geride kalan 8 haftada zorlu bir fikstür bekliyor. Turuncu-yeşilliler, ilk yarıda 11 puan topladığı 8 rakibiyle kritik maçlara çıkacak. Ligi'ne gitme hedefi koyan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un oyuncuların, antrenman programını yakından takip ettiği ve sık sık uyarılar yaptığı ifade edildi.

GOL ATTIĞINDA KAZANIYOR
Alanyaspor, ilk yarıda bu 8 rakibinden 11 puan topladı. Sadece , ve 'a mağlup olan Akdeniz temsilcisi, üç rakibine de 1-0'lık skorla kaybetti. ve ile golsüz berabere kalan Alanyaspor, Ankaragücü'nü 5-0, Denizlispor'u 5-1 ve 'u 2-1'lik skorla geçti. Alanya'nın sadece kazandığı maçlarda gol atması dikkat çekti.

  1. 21.4.2020
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