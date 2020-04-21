Hedef Avrupa

Liglerin ertelenmesiyle çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Aytemiz Alanyaspor, sezonun start almasını bekliyor. Akdeniz temsilcisini geride kalan 8 haftada zorlu bir fikstür bekliyor. Turuncu-yeşilliler, ilk yarıda 11 puan topladığı 8 rakibiyle kritik maçlara çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hedefi koyan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un oyuncuların, antrenman programını yakından takip ettiği ve sık sık uyarılar yaptığı ifade edildi.

GOL ATTIĞINDA KAZANIYOR

Alanyaspor, ilk yarıda bu 8 rakibinden 11 puan topladı. Sadece Trabzonspor, Göztepe ve Galatasaray'a mağlup olan Akdeniz temsilcisi, üç rakibine de 1-0'lık skorla kaybetti. Başakşehir ve Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Alanyaspor, Ankaragücü'nü 5-0, Denizlispor'u 5-1 ve Konyaspor'u 2-1'lik skorla geçti. Alanya'nın sadece kazandığı maçlarda gol atması dikkat çekti.