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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Alanya'da feda zamanı

Alanya'da feda zamanı

 yönetiminin oyunculardan maaş indirimi talep edeceği iddia edildi.

yönetiminin oyunculardan maaş indirimi talep edeceği iddia edildi. Salgın nedeniyle maddi kayıp yaşayan turuncu-yeşillilerin, yüzde 30 oranında feda isteyecek. Alanyaspor, hali hazırda oyunculara yıllık yaklaşık 100 milyon TL ödeme yapıyor.

  1. 20.4.2020
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