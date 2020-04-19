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19 Nisan 2020, Pazar
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İple çekiyorum

İple çekiyorum

Sezonun flaş ismi Alanyalı Bakasetas, “ çok özledim. Ligin yeniden başlamasını iple çekiyorum” mesajını verdi.

'de sezonun flaş isimlerinden olan Anastasios Bakasetas, ligin yeniden başlaması için sabırsızlanıyor. Arayı en verimli şekilde geçirdiğini vurgulayan 26 yaşındaki on numara, "Tabii ki normal çalışmalar gibi olmuyor fakat evde de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. bu koronavirüs karşısında çok iyi önlemler alıyor. Dünyaya örnek olacak şekilde süreç yönetiliyor" dedi. Aradan önce son olarak 'i yendiklerini hatırlatan Bakasetas, "Kötü giden seriyi bitirmiştik. Kupada da yarı finale kadar yükselip ilk maçı da kazanmıştık. Fakat bu virüs nedeniyle sekteye uğradık. çok özledim. Ligin yeniden başlamasını iple çekiyorum. Umarım bu süreç bir an önce sona erer ve normal hayatımıza döneriz" ifadelerini kullandı.
  1. 19.4.2020
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