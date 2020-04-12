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12 Nisan 2020, Pazar
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Öncelik Alanya'da

Öncelik Alanya'da

Teknik direktör , başkan 'na desteği için teşekkür edip, "İşimizin başındayız" dedi.

Ligde bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyan 'da gündem ... İsim sık sık ile anılan tecrübeli teknik adam suskunluğunu bozdu. Başkan Hasan 'nun önceki gün "Fenerbahçe'ye gitmek isterse Erol hocamıza kapımız açık. Gururla kendisine izin veririz" açıklamasıyla ilgili konuşan Bulut, "Başkanın tavrı beni gerçekten mutlu etti. Şu anda Alanyaspor ile yolumuza devam ediyoruz. Gelecek ne gösterir tabi ki bilemeyiz. Malum, koronavirüs nedeniyle zorlu günler geçiriyoruz. Ama şu anki önceliğimiz Alanyaspor. başlayacak mı, başlarsa nasıl bir program uygulayacağız? Oyuncuların durumunun takibi gibi işlerle meşgulüz" dedi. Fenerbahçe'den teklif gelmediğini yineleyen Erol Bulut, "Bu konu resmi bir teklif gelirse konuşulur. Şimdi konuşmanın anlamı yok" ifadesini kullandı.
  1. 12.4.2020
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