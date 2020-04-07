Salih: Türklere ilgi gösterilmeli - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Salih: Türklere ilgi gösterilmeli

Salih: Türklere ilgi gösterilmeli

'un tecrübeli isimlerinden , Türk futbolunun gelişimi için yerli gençlere daha çok önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Aytemiz 'un tecrübeli isimlerinden , Türk futbolunun gelişimi için yerli gençlere daha çok önem verilmesi gerektiğini söyledi. 'de yabancı sınırlamasının genişletilmesiyle Türk oyuncuların fazla şans bulamadığını kaydeden Salih, "Avrupa'da gençlere verilen önemle hem ekonomik, hem de sportif anlamda başarılar yakalanıyor. Biz de bunu yapmalıyız" dedi.
  1. 7.4.2020
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