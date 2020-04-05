"Cumhurbaşkanı çok iyi örnek oldu"
Alanyaspor’un İspanyol yıldızı Juanfran, ülkesinin haber ajansı EFE’ye konuştu: Türkiye’de sağlık sistemi iyi durumda. Cumhurbaşkanı da bir kampanya başlattı ve herkese yol gösterdi.
Alanya'nın İspanyol yıldızı Juanfran Moreno'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler… İspanya resmi haber ajansı EFE'ye konuşan Juanfran, "Virüs vakaları İstanbul'da yoğunlaşmış durumda ve her şey kontrol altında. Sağlık hizmetlerinde tıkanma yok. Çünkü Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi. İnsanlar kendi iyiliği için kuralları uyguluyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'ndan da söz eden Juanfran, şöyle devam etti:
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"Siyaset, spor ve iş insanlarından kampanyaya destek oldu. Cumhurbaşkanı, halktan çaba göstermelerini istedi. En güzeli de kendisinin örnek olup, yol göstermesiydi. Yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı. Türkiye'yi geldiğimden bu yana çok sevdim. Burada her şey kontrol altında. Rahat olabilirsin. Şiddet yok, hırsızlık korkusu yok. Çok memnunum. Kulüp tesisleri de her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor."
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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