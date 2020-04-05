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05 Nisan 2020, Pazar
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" çok iyi örnek oldu"

"Cumhurbaşkanı çok iyi örnek oldu"

’un İspanyol yıldızı Juanfran, ülkesinin haber ajansı ’ye konuştu: ’de sağlık sistemi iyi durumda. da bir kampanya başlattı ve herkese yol gösterdi.

Alanya'nın İspanyol yıldızı Juanfran Moreno'dan 'ye övgü dolu sözler… resmi haber ajansı 'ye konuşan Juanfran, "Virüs vakaları 'da yoğunlaşmış durumda ve her şey kontrol altında. Sağlık hizmetlerinde tıkanma yok. Çünkü Türkiye'de sağlık sistemi çok iyi. İnsanlar kendi iyiliği için kuralları uyguluyor" dedi. 'ın Milli Dayanışma Kampanyası'ndan da söz eden Juanfran, şöyle devam etti:

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"Siyaset, spor ve iş insanlarından kampanyaya destek oldu. Cumhurbaşkanı, halktan çaba göstermelerini istedi. En güzeli de kendisinin örnek olup, yol göstermesiydi. Yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı. Türkiye'yi geldiğimden bu yana çok sevdim. Burada her şey kontrol altında. Rahat olabilirsin. Şiddet yok, hırsızlık korkusu yok. Çok memnunum. Kulüp tesisleri de her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor."

  1. 5.4.2020
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